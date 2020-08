De Grazia e Perri segnalano alla Prefettura e Guardia di Finanza la contestata delibera sul servizio Sprar a Decollatura

Tornano sulla delibera che proroga la gestione del servizio di gestione dell’accoglienza degli immigrati a Decollatura Luigi De Grazia, capogruppo in consiglio comunale a Decollatura di Lista Unica, e Mario Perri, promotore della Lista Unica, che ora interessano della vicenda anche Prefettura e Guardia di Finanza.

Nello specifico segnalano al Prefetto che «nel periodo dal 23 luglio al 7 agosto 2020, il segretario reggente Grutteria ha curato la pubblicazione all’Albo Pretorio On line di una copia della delibera della Giunta Comunale n. 8 del 3 gennaio 2020 avente ad oggetto “Decreto del Ministero degli Interni del 18 novembre 2019. Prosecuzione progetto SIPROIMI (PROG-361-PR-1) per il triennio 2020-2022.”. La delibera è tutt’ora presente nell’archivio on line del comune di Decollatura; che la copia della delibera riporta l’indicazione “letto firmato e sottoscritto La segretaria Comunale f.to dottoressa Felicia Amatruda” che certifica che l’atto originale è firmato dal Sindaco e dalla Segretaria che ne ha curato la redazione; che alla data odierna l’originale della delibera è ancora privo della firma della segretaria che sembrerebbe si sia rifiutata di firmare un testo diverso per impostazione e contenuto rispetto a quello da lei predisposto».

Si sottolinea come «con la delibera suddetta, adottata in via di urgenza il 3 gennaio e pubblicata il 23 luglio con il chiaro intento di eludere l’attenzione delle minoranze, è stato affidato direttamente ad una cooperativa per altri 6 mesi il Progetto Siproimi per un importo di gran lunga superiore al massimo affidabile direttamente. La Cooperativa già gestiva, senza un regolare contratto, da anni il Progetto Sprar».