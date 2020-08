A Falerna l’amministrazione comunale ipotizza querela contro i villeggianti critici nel servizio del Tgr

Replica stizzita da parte dell’amministrazione comunale di Falerna al comitato di villeggianti che nei giorni scorsi aveva manifestato le proprie lamentele verso il Comune guidato da Daniele Menniti al pari dell’attigua Gizzeria.

Il dissenso per l’amministrazione Menniti non sarebbe giustificato, lamentando che tali cittadini «hanno scambiato il comune per il loro albergo a cinque stelle e che, non si sa per quale motivo, pretenderebbero dallo stesso che tali servizi non dovuti siano elargiti dalla pubblica amministrazione, per il semplice fatto di avere il privilegio di poter disporre di una “casa in riva al mare” o di poter avere il privilegio di poter pagare il fitto per “una casa in riva al mare” (per queste non ci risulta vi siano tasse suppletive per godere di tali specifici servizi. Sono le stesse identiche tasse che si pagano anche in comuni privi delle spiagge). Proprio questi soggetti, ovviamente, non gradiscono attività imprenditoriali finalizzate alla realizzazione dei lidi, perché, chiaramente, finirebbero i loro privilegi di una “casa in riva al mare” con spiaggia praticamente a loro completamente dedicata e (nei loro fantasiosi desiderata) magari, serviti e riveriti come in Hotel».

Altro aspetto non condiviso è che «pretenderebbero persino che il comune intervenisse in vaste aree private che, invece, dovrebbero essere gestite in forma condominiale. Sempre gli stessi, sono persino arrivati a confondere la psammofila presente sulle spiagge come erba da sradicare».

Si arriva anche a minacciare querela poiché «nella giornata di ieri hanno arrecato un gravissimo danno all’immagine del comune di Falerna e, soprattutto, agli operatori commerciali che, a seguito del recente lockdown a stento e con coraggio hanno ripreso la loro attività economica, attraverso interviste rilasciate alla Rai regionali il Comune di Falerna».

Una replica che sa di chiusura totale ad ogni interlocuzione richiesta dai cittadini che in estate si servono degli alloggi sulla costa.