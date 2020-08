Domani inaugurazione di 2 panchine rosse a Carlopoli in onore delle donne vittime di violenza

Il Comune di Carlopoli dedica l’installazione di due panchine rosse a donne che hanno subìto violenza fuori e dentro le mura domestiche.

L’iniziativa, programmata per l’ 8 marzo e rinviata a causa dell’emergenza sanitaria, si svolgerà domani nel pomeriggio, con la significativa presenza di due donne impegnate nella lotta contro la violenza sulle donne:

Donatella Soluri, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro;

Arcangela Galluzzo, Presidente Associazione Quote Merito o Delegata alla Legalità del Comune di Fiumicino.

Tutte le donne e gli uomini della comunità sono invitati a partecipare a questo gesto di solidarietà e di denuncia, naturalmente nel pieno rispetto delle norme previste per il Covid19, con appuntamento alle 17.15 a Castagna in via Nazionale, alle 18 a Carlopoli in via Bellavista