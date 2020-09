Il Comitato San Mango Pulita non si ferma e continua la sua battaglia in difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini di San Mango d’Aquino.

Nei giorni scorsi il Presidente del Comitato San Mango Pulita ha presentato davanti alla Commissione per l’accesso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il ricorso avverso il silenzio serbato dalla Regione Calabria sulla richiesta di accesso ai documenti della conferenza di servizi in merito all’istanza di autorizzazione per la costruzione di un impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi presentata dalla S2A CONSULTING s.a.s. nel Comune di San Mango d’Aquino in località Trearie.

Nel dettaglio, già nel mese di luglio, il Comitato, dopo essere stato indebitamente escluso dalla conferenza di servizi, aveva ritenuto necessario chiedere al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria copia della documentazione contenuta nei verbali della conferenza di servizi al fine di valutare l’opportunità di promuovere azioni di tutela e difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini, ma la Regione si è rifiutata di consegnare quella documentazione. Si attende la decisione finale stimata per il prossimo mese di ottobre.