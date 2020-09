Sull’ottenimento dei finanziamenti per dissesto idrogeologico Galdino Amantea contesta il sindaco di Maida

Polemizza con il sindaco di Maida il capogruppo del gruppo di opposizione “Costruiamo il Futuro”, Galdino Amantea, in merito all’ottenimento dei finanziamenti per dissesto idrogeologico le cui convenzioni sono state firmate negli scorsi giorni.

Amantea rimarca come tali finanziamenti arrivino dopo gli eventi che hanno colpito la Calabria nell’ottobre 2018, sindacando che «la Regione Calabria ha stanziato ingenti risorse. Le prime sono state erogate per i lavori di somma urgenza, le altre, destinate alla messa in sicurezza del territorio, sono state ripartite tra i comuni che, a seguito dell’alluvione della notte tra il 4/5 ottobre, hanno subito ingenti danni ed hanno visto aggravarsi le problematiche di dissesto idrogeologico esistente sul territorio. Questi finanziamenti sono stati ottenuti solamente grazie alla produzione di schede e documentazione da parte dell’ufficio tecnico, senza il supporto o indicazione di nessuno».

Il consigliere di opposizione lamenta così che «queste somme erano già state deliberate nei primi mesi del 2019. Tra l’altro per uno degli interventi finanziati, quello del costone relativo alla convenzione firmata ieri, giaceva nel cassetto già un progetto realizzato e presentato dalla precedente amministrazione, il quale è stato utilizzato per prendere indicazioni e dati», rammentando come «l’ufficio tecnico, nella compilazione delle schede, aveva richiesto interventi per complessivi 5 milioni di uro, ,a il Comune di Maida si è visto riconoscere solamente meno della metà (2.300.000 circa) della cifra richiesta».