A Gizzeria la scuola inizierà il 28 settembre per la sanificazione delle scuole, intanto un nuovo positivo accertato

A Gizzeria la scuola inizierà il 28 settembre. Pubblicata oggi l’ordinanza del sindaco pro tempore Francesco Argento che accoglie la richiesta della direzione dell’istituto comprensivo “Sant’Eufemia Lamezia”, da cui dipendono le scuole dell’obbligo presenti a Gizzeria, di posticipare l’avvio delle lezioni al lunedì successivo rispetto a quanto previsto in Calabria.

Motivo della richiesta la necessità di riorganizzare gli spazi e sanificare gli stabili che ospiteranno questo fine settimana i seggi elettorali, in cui i cittadini del centro costiero saranno chiamati ad esprimersi sia per il referendum costituzionale che per le elezioni amministrative.

Nel frattempo si segnala un nuovo contagio da Covid-19 accertato, comunicato martedì dall’Asp di Catanzaro al Comune, che oggi ha emesso l’ordinanza di isolamento domiciliare per l’uomo coinvolto e quella relativa ai 5 familiari che sono venuti in contatto con lo stesso.