Posticipo di apertura delle scuole dell’obbligo a Nocera Terinese, le lezioni prenderanno il via lunedì prossimo.

Posticipo di apertura delle scuole dell’obbligo anche a Nocera Terinese, con le lezioni che prenderanno il via lunedì prossimo.

La scelta del sindaco Albi è legata sia ai lavori di adeguamento delle strutture, in fase di conclusione, che alle necessarie operazioni di sanificazione delle aule usate come seggi elettorali oggi e domani in occasione del referendum costituzionale.

Prima campanella quindi che per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado a Nocera Terinese suonerà il 28 settembre e non il 24 come nel resto della Calabria.