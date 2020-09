A Curinga il sindaco Serrao ha prolungato la chiusura di studi medici e scuole fino a lunedì

A Curinga il sindaco Serrao ha prolungato, in via precauzionale, la chiusura degli studi medici di base da domani fino a domenica, fermo restando la garanzia del servizio per le prescrizioni on-line e le urgenze.

In via precauzionale si allunga anche la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado e del nido comunale, che dovrebbero riprendere lunedì.

Venerdì lo stesso primo cittadino aveva ufficializzato 2 nuovi casi sintomatici, con 60 tamponi effettuati e 25 persone persone messe in quarantena, non escludendo che nel caso in cui i contagi si fossero allargati si sarebbe potuti andare anche incontro ad una dichiarazione da parte della Regione di zona rossa, eventualità ad oggi ancora non esplorata.