È in corso una riparazione sull’acquedotto Grotte del Mulino di Lamezia, disagi nella zona costiera

È in corso una riparazione sull’acquedotto Grotte del Mulino di Lamezia.

Sorical comunica che, a causa di una consistente perdita nel tratto di condotta adduttrice proveniente dal partitore San Pietro Lametino per Eccellente, in corso di riparazione nei pressi del pozzetto di diramazione per il mare frazione Acconia, sarà sospesa l’erogazione idropotabile oggi fino alle 18, o comunque fino al termine dei lavori.