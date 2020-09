I carabinieri sanzionano un centro tatuaggi ed un pub tra Acconia ed il centro di Curinga

Nella serata di ieri a Curinga i Carabinieri della Compagnia di Girifalco, con il supporto di personale specializzato del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) di Catanzaro, hanno dato corso ad una serie di controlli ad esercizi e locali pubblici, verificando l’applicazione delle vigenti misure di contenimento del contagio da Covid 19.

Un centro tatuaggi della frazione di Acconia è stato segnalato all’ASP per difformità a linee guida di settore del Ministero della Sanità, mentre il titolare è stato soggetto ad una sanzione amministrativa per non aver indossato a lavoro adeguati dispositivi di protezione individuale.

In un pub del centro storico i Carabinieri hanno constatato la presenza di 4 lavoratori irregolari, sprovvisti di d.p.i., con conseguenti sanzioni amministrative; 2 locali – deposito di alimenti pertinenti la struttura sono stati chiusi per mancata notifica all’autorità sanitaria, carenze igienico sanitarie e strutturali, comminando a carico de titolare ulteriore sanzione di 2000 euro