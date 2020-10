Disagi anche al sistema di depurazione dopo le fiamme nella piattaforma di stoccaggio rifiuti di Nocera Terinese

Ieri sera presso la piattaforma di stoccaggio dei rifiuti di Nocera Terinese si è propagato un incendio «di cui ancora non abbiamo una giusta classificazione», spiega il sindaco Albi, «tutti i cassoni sono stati interessati dalle fiamme. L’incendio ha continuato a camminare fino ad interessare la stazione di pompaggio n.6 del depuratore consortile, mandando fuori uso le altre poste a valle».

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che in breve tempo hanno domato le fiamme, presenti anche i Carabinieri della stazione di Nocera Terinese che hanno prelevato la registrazione delle telecamere, installate circa 6 mesi fa e presidiato il luogo fino alle 2,15.

«La criticità che si è presentata subito era il sollevamento n 2 perché privo di alimentazione. Lo stesso sollevamento da poco è stato ripristinato escludendo ulteriori problemi nella zona marina, comprese le scuole», rassicura il primo cittadino, «si sta procedendo al fine di ripristinare in breve tempo il tutto, in particolare modo ridare funzionalità alle attività colpite da questo bruttissimo evento. Si ringraziano tutte le autorità presenti sul campo e tutti gli operatori, che con il loro contributo hanno consentito di ridurre i danni. Seguiranno ulteriori comunicazioni ed informazioni in riferimento alle modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti, ad ora non è possibile conferire i rifiuti definiti ingombranti».