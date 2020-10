Curinga a secco per rottura sulla condotta Sorical in località Torrevecchia

Sorical comunica che, a causa di una consistente perdita sul tratto di condotta proveniente dal partitore San Pietro Lamezino per Eccellente, attualmente in corso di riparazione in località Torrevecchia, è sospesa l’erogazione del servizio idrico per tutta la giornata odierna nel comune di Curinga.

Risulta necessario procedere alla sostituzione di un tratto di tubazione, e non si esclude che l’intervento non possa essere terminato entro la giornata odierna, con disservizi quindi che potrebbero proseguire anche domani.