L’Associazione “La Lanterna Onlus” ha donato alla Biblioteca Comunale di Curinga circa 150 volumi, tutti facenti parte delle varie edizioni del “Premio Letterario Feudo di Maida”.

Il Presidente dell’Associazione, Greto Ciriaco Leopardi, e le socie presenti hanno sottolineato come «il premio non è fine se stesso, perché i suoi libri non restano fermi su uno scaffale ma vengono donati, scambiati, per costruire quell’incontro antico che solo la letteratura sa riconoscere. L’intento è proprio quello di farli viaggiare, di farli conoscere e di contribuire alla crescita della cultura».

Soddisfazione espressa dal Sindaco Vincenzo Serrao, l’Assessore delegato Maria Sorrenti, l’Assessore Roberto Sorrenti, tutta l’Amministrazione Comunale e le ragazze dello Staff che da oltre un anno gestiscono la biblioteca comunale, invitando «tutta la comunità a fare circolare questi doni e tutti gli oltre 10.000 libri già presenti in biblioteca, venendo a trovarci ed effettuando il prestito librario».