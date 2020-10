Si dimette il presidente del consiglio comunale di Decollatura

Il Presidente del Consiglio Comunale di Decollatura, Sergio Serra, questa mattina ha rassegnato le dimissioni da consigliere per motivi personali, e con una lettera inviata al sindaco ed a tutti i consiglieri ha spiegato che recenti scelte professionali lo hanno portato ad intraprendere nuovi ed importanti progetti lavorativi, che non gli lasciano il tempo per l’espletamento del delicato incarico di consigliere con l’impegno e la dedizione necessari.

Gigi De Grazia, capogruppo di Lista Unica, dichiara che “la notizia delle dimissioni di Sergio Serra ci ha presi alla sprovvista ed a caldo sentiamo di dire solo che ci dispiace perché nella conduzione degli ultimi consigli comunali è stato impeccabile per signorilità ed equilibrio. Riteniamo di ringraziarlo per il tempo speso per il nostro comune e, anche se qualche volta con lui ci siamo accapigliati nelle discussioni. Negli ultimi consigli il Presidente Serra aveva operato con maestria per cercare di “raffreddare” la forte conflittualità esistente fra il Sindaco ed una parte della minoranza consiliare, al fine di ristabilire un clima di dialogo politico fra forze diverse”.