Annullata la “Fiera dell’Immacolata” del 18 e 19 ottobre

Emessa a Curinga ordinanza di annullamento della secolare “Fiera dell’Immacolata” del 18 e 19 ottobre data l’attuale situazione inerente i contagi da Covid-19.

«A seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 sono state adottate delle misure che, per quanto spiacevoli per tutti i cittadini, risultano necessarie al fine del contenimento e di una migliore gestione dell’emergenza», spiega il sindaco Vincenzo Serrao.

Nell’ordinanza si tiene in considerazione che «lo svolgimento della predetta fiera richiama un notevole afflusso di visitatori, anche dai comuni vicini, oltre a numerosi operatori commerciali, e che la stessa si estende su un’area molto vasta, e in alcuni punti anche particolarmente stretta, che rende estremamente difficile il presidio di tutti i possibili varchi di accesso e di uscita dalla fiera, non permettendo inoltre di poter attuare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e l’applicazione di tutte le misure previste per il contenimento del contagio».