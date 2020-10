Coronavirus

Sale a 2 il conto dei positivi a Platania: uno ricoverato, l’altro in isolamento domiciliare

L’amministrazione comunale di Platania informa la cittadinanza che “nel nostro comune sono stati registrati, purtroppo, 2 casi di positività al Covid-19: uno è ricoverato e l’altro si trova in isolamento domiciliare”. Sono state applicate, inoltre, le misure di isolamento domiciliare, per come prescritto dall’Asp, per 10 soggetti che hanno avuto contatti stretti con i positivi. “Per non far precipitare la già critica situazione si raccomanda a tutti i cittadini di rispettare le norme, ormai ben note, di contenimento della diffusione epidemiologica e quelle del buon senso che dovrebbero contraddistinguere ognuno di noi” si conclude l’avviso.