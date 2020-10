Il platano di Curinga candidato al concorso nazionale “tree of the year”

E’ stato indetto, da parte del Ministero per le Politiche agricole, il concorso nazionale “tree of the year”. Il concorso intende valorizzare gli alberi monumentali italiani già inseriti nell’apposito elenco nazionale elaborato con il contributo di tutte le Regioni.

Per il 2020 fra gli alberi concorrenti è inserito il “platano di Curinga”, un esemplare di straordinaria rilevanza per maestosità e per aspetti storici, inserito nell’elenco nazionale su proposta del Settore parchi della Regione Calabria.

Si può votare l’albero fino al 18 Novembre al link