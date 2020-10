Il gruppo consiliare “Girifalco Una Nuova Era” chiede all’amministrazione comunale interventi a favore delle attività

Considerato che il Comune di Girifalco «ha la possibilità di attingere ai proventi derivati dalla convenzione stipulata tra l’Ente in questione e la Società Parco Eolico Girifalco Srl utilizzando direttamente gli introiti inerenti i “Diritti di Superficie” o quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019», il gruppo consiliare “Girifalco Una Nuova Era” chiede all’amministrazione comunale di Girifalco «l’utilizzo di risorse proprie a sostegno di tutte quelle attività girifalcesi che tra pochi giorni si troveranno in serie difficoltà economiche, attraverso procedure amministrative veloci e semplificate».

Per Carolina Scicchitano e Elisabetta Ferraina si tratta di «un piccolo sostegno che potrebbe rivelarsi una preziosa iniezione di fondi per far respirare quelle attività che più di tutti hanno sofferto sotto il profilo economico per la prolungata chiusura in seguito alle misure “anti-Covid“. Siamo certi che con piccole e serie azioni concrete e l’aiuto di tutti anche Girifalco potrà sopravvivere a questo terribile nemico invisibile».