Cimiteri chiusi da sabato a lunedì a Curinga, così come annullate le celebrazioni del 4 novembre.

Ad annunciarlo è il sindaco Serrao, che tramite un video su Facebook esprime le proprie indicazioni come dettate da «prudenza e responsabilità», spiegando anche che «i fiorai saranno autorizzati per le celebrazioni destinate al ricordo dei defunti a porre gli omaggi floreali dei privati cittadini sulle tombe dei relativi congiunti».

L’ordinanza emanata dal sindaco prevede che fino a venerdì l’accesso al cimitero comunale potrà avvenire con misurazione della temperatura corporea, utilizzo dei dispositivi di prevenzione e protezione delle vie aeree, regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all’interno che nelle aree esterne.

L’accesso sarà consentito nel numero massimo di 100 persone nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine).

Nei locali al chiuso potranno accedere per un tempo massimo di 15 minuti: 1 persona per volta nelle cappelle private; 5 persone per volta nella cappella della Confraternità dell’Immacolata; 5 persone per volta nella cappella della Confraternita del Carmine.

Il 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2020 il cimitero rimarrà chiuso al pubblico, sono sospesi i cortei che annualmente vengono effettuati in queste ricorrenze, mentre l’apposizione delle corone floreali al Cimitero e al Monumento dei Caduti in guerra sarà effettuato con la presenza delle sole Autorità Comunali, Militari e Religiose in rappresentanza dell’intera popolazione, né potrà essere svolta nel cimitero comunale e nell’area antistante alcuna messa in presenza di fedeli.

Dal 3 novembre e fino a nuova ordinanza l’accesso al cimitero comunale sarà contingentato rispettando le misure di tempo e capienza già espresse in precedenza: