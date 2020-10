Confermati i 2 nuovi casi positivi a Soveria Mannelli, ora la ricostruzione della catena dei contatti

È giunta comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catanzaro riguardante la positività al Covid-19 di 2 cittadini di Soveria Mannelli.

«A loro porgiamo gli auguri di una pronta guarigione unitamente al nostro affettuoso sostegno in questo momento certamente non semplice», comunica l’amministrazione dal profilo Facebook, «si raccomanda molta attenzione nella ricostruzione della catena dei contatti che in questa fase risulta essere determinante al fine di circoscrivere il contagio».

Si coglie l’occasione per «ribadire l’importanza di mantenere sempre alta la soglia di attenzione assumendo di conseguenza quei corretti comportamenti che al momento sono l’unica arma contro il diffondersi del Covid-19».