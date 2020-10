Disposta la chiusura dei cimiteri comunali, fino a mercoledì 4 novembre, da parte dell’amministrazione di Maida, dopo i primi casi positivi riscontrati nel paese e nella parte di Vena.

In serata lo annuncia il sindaco Salvatore Paone, con l’ordinanza “Misura per fronteggiare l’emergenza sanitaria da coronavirus. Disposizioni in ordine alla chiusura dei cimiteri di Maida e Vena di Maida”, che permette l’ingresso solo ai venditori di fiori per il deposito degli omaggi floreali da porre a ricordo dei cari estinti.

Chiuse anche varie aree pubbliche verdi, con gli uffici pubblici in cui si potrà accedere solo tramite prenotazione, con il primo cittadino a rimarcare ancora una volta la necessità di avere gli esiti dei tamponi in tempi celeri, stimati in 36 ore, manifestando solidarietà ai vicini di San Pietro a Maida, il cui aumento dei contagiati ha portato la chiusura in un’autoproclamata fase di lockdown.

I dati forniti dal primo cittadino Domenico Giampà sono di 19 soggetti positivi al Covid 19, e nel pomeriggio i laboratori hanno processato circa 100 tamponi i quali hanno dato esito negativo.