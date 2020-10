Salgono a 5 i casi ufficiali di contagiati nel territorio di Serrastretta tra Cancello e Migliuso

Salgono a 5 i casi ufficiali di contagiati nel territorio di Serrastretta.

Dopo i primi segnalati a Cancello, oggi il primo cittadino Felice Molinaro annuncia altri 2 casi di positività accertata, di cui uno a Migliuso, riconducibili allo stesso ambito familiare oggetto di screening da parte dell’Asp e già da giorni in isolamento domiciliare fiduciario.

«Uno dei due casi rientra tra quelli precedentemente riportati come sospetti da verificare, in quanto risultato positivo a tampone rino-faringeo rapido di tipo immunocromatrografico, effettuato presso laboratorio privato», spiega il primo cittadino, «l’altro è un componente anziano della famiglia. Entrambi stanno bene, per quanto attiene alla sintomatologia indotta dal Covid».

Relativamente al caso caso comunicato ieri pomeriggio Molinaro informa sia «un genitore di Cancello che ha figlio frequentanti la scuola dell’infanzia di Angoli e la scuola primaria di Cancello. I bambini, già da qualche giorno, erano precauzionalmente a casa», assicurando che i due plessi interessati sono stati già sanificati, valutando con il dirigente scolastico ed il dipartimento prevenzione dell’Asp se ci siano estremi per la chiusura delle scuole interessate.