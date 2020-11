Prossima settimana la scela dei murales da realizzare in via Butera a Conflenti

Riunione, in video conferenza, della Commissione nominata dall’Amministrazione comunale di Conflenti per impostare le linee guida del bando e del capitolato tecnico sui “murales” di via Butera.

Un progetto finalizzato alla realizzazione di opere artistiche volte a riqualificare i muri di contenimento di via Butera in Conflenti centro. Il tema a cui dovranno far riferimento i partecipanti sono legati alla storia del Santuario-Basilica, ai miracoli ed alle apparizioni della Madonna della Quercia di Visora.

Presenti nella sala consiliare del Municipio il Rettore del Santuario don Adamo Castagnaro e gli Amministratori comunali ai quali si sono successivamente uniti in collegamento, per il convegno on-line, tutti gli altri Componenti: Vincenzo Villella, Vittorio Politano e Alberto Badolato.

Dopo una approfondita disamina delle questioni tecniche del progetto ci si è soffermati sull’impostazione del bando di concorso, sulle caratteristiche di natura artistica delle opere e sul coordinamento organizzativo del Gruppo di lavoro.

Il sindaco, Serafino Paola, ha ribadito la volontà dell’Amministrazione comunale, già formalmente espressa tramite l’atto deliberativo della Giunta, di demandare con piena autonomia di valutazione, gli aspetti storici a Villella, gli aspetti tecnico-artistici a Politano e Badolato e gli aspetti di natura più propriamente religiosa al Rettore del Santuario don Adamo Castagnaro.

La Commissione ha deciso di autoriconvocarsi entro la fine della prossima settimana per definire e condividere i risultati delle valutazioni in corso.