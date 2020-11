Risorse Aree interne per il recupero chiesa di San Nicola

«A seguito della notifica dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) per le Aree Interne, la Giunta comunale di Conflenti ha provveduto a variare il Piano triennale delle Opere pubbliche (delibere n. 117 e 118 del 15/10/2020) e ad inserire in Bilancio le risorse attribuite al Comune di Conflenti per il primo intervento volto al recupero della ex Chiesa di San Nicola (delibera n. 122 del 22/10/2020)». E’ quanto dichiara il sindaco, Serafino Paola, con ulteriore passaggio di ratifica che dovrà avvenire in consiglio comunale.

«Sono state anche concordate, nel corso di un incontro tenutosi in Municipio tra l’Amministrazione e don Adamo Castagnaro, le modalità per trasferire la Struttura alla proprietà comunale. Il percorso perseguito con tenacia dall’Amministrazione attualmente in carica, – afferma altresì il primo cittadino – nonostante i ritardi causati da pandemia ed intralci burocratici, incomincia a prendere forma e si avvia verso il tanto agognato traguardo. Dopo circa 60 anni di incuria e di abbandono, pur nella consapevolezza di dover mantenere ancora elevati livelli di attenzione e di perseveranza, va gradualmente concretizzandosi un sogno ritenuto, fino ad ieri, proibito ed impossibile».