Comune e scuole chiuse fino a nuova ordinanza a Curinga dopo un nuovo caso positivo

Chiusura della sede comunale, sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado e dell’Asilo Nido fino a revoca con nuova ordinanza a Curinga.

Lo comunica il sindaco Vincenzo Serrao spiegando nell’apposita ordinanza che «è stata riscontrata positività al Covid-19 di soggetto che ha avuto contatti con il personale degli uffici comunali, nonché dalla catena dei contatti lo stesso avrebbe anche avuto contatti con personale scolastico e alunni».

Il primo cittadino assicura che «si è proceduto ad una prima indagine epidemiologica ed, in conseguenza del rallentamento nel processare i tamponi da parte dell’Autorità competente, è necessario in via precauzionale provvedere alla chiusura della sede comunale, la sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado e dell’asilo comunale».