Madre comunica al sindaco positività al Covid-19, scuole chiuse a Nocera Terinese senza la conferma dell’Asp

Scuole chiuse a Nocera Terinese, con riattivazione della didattica a distanza, a partire da domani basandosi sulla comunicazione di una madre che ha dichiarato al sindaco di essere stata trovata positiva ad un tampone di controllo.

«Preso atto che i figli della signora in questione hanno frequentato regolarmente le lezioni didattiche in presenza», spiega l’ordinanza del sindaco Albi, «nonostante i numerosi tentativi, da parte di questo Ente, di contattare l’Asp per avere notizie in merito ai tamponi effettuati, non si è riusciti ad ottenere un responso chiaro in tal senso».

Lezioni sospese in presenza quindi finché l’Asp non darà indicazioni ufficiali.