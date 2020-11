Sale a 6 il conto dei cittadini positivi a Curinga

Su 45 tamponi effettuati a Curinga, son 15 quelli di cui il Comune ha ottenuto un risultato, con 2 nuovi contagiati che si sommano ai 4 già conclamati al 30 ottobre.

Lo annuncia su Facebook il sindaco Serrao, assicurando che sia i positivi che i casi in fase di test sono in quarantena, con anche lo stesso primo cittadino ad aver effettuato il tampone risultando negativo.

Serrao non nasconde come lo screening territoriale necessario soffra dei problemi dei laboratori dell’Asp di Catanzaro, ma anche che «siamo alla sesta venuta del virus in 8 mesi» e che «sarà una lunga battaglia, almeno un anno, che vede in prima linee medici, infermieri e sindaci».

In chiusura il primo cittadino esprime anche solidarietà agli agricoltori colpiti da una tromba d’aria qualche giorno fa, un ulteriore problema oltre al Covid per le attività produttive del settore.