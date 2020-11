A Curinga sale a 7 il numero di positivi, nella seconda fase eseguiti 700 tamponi tramite Asp e 200 in laboratori privati

A Curinga sale a 7 il numero di positivi, con però 30 tamponi negativi per quanto riguarda i test eseguiti dopo il contagio di un assessore.

Per tali riscontri lunedì ci sarà la riapertura di scuole ed uffici comunali, ma il sindaco Serrao invita a non abbassare la guardia e l’attenzione ricordando che nella seconda fase sono stati eseguiti 700 tamponi tramite Asp e 200 tramite laboratori privati, con quindi circa metà popolazione mappata tramite componenti delle varie famiglie, annunciando per la prossima settimana a carico del Comune altri 1000 test rapidi da effettuare nelle scuole, case di riposo, supermercati.

Altri screening successivi ci saranno per tracciare eventuali nuovi positivi tramite i medici locali o studenti delle facoltà mediche per dare supporto tecnico.