Arrivano a Nocera Terinese le comunicazioni ufficiali di altri 2 cittadini positivi al Covid-19.

«Sono state emanate le relative ordinanze di quarantena per i rispettivi nuclei familiari», annuncia il sindaco, «attualmente i casi accertati sul territorio sono 5, al fine di prevenire la diffusione della pandemia si invita tutta la cittadinanza a rispettare il contenuto dell’ordinanza» che indica la necessità di andare in quarantena fiduciaria preventiva ai vari contatti dei positivi.

Prevista intanto anche la sospensione temporanea, in via precauzionale, delle attività didattiche nella Scuola Materna, Elementare e Prima Media del Plesso Scolastico di Martirano Lombardo con decorrenza immediata e fino a nuova e diversa determinazione da assumere in base all’evolversi della situazione epidemiologica. Conseguentemente alla sospensione della didattica verrà effettuata la sanificazione di tutto il Plesso Scolastico di Martirano Lombardo.