Nuovo caso di positività a Jacurso, chiuse le scuole a Martirano Lombardo

Il Sindaco di Jacurso informa che «anche la nostra comunità è interessata da un caso di positività al COVID 19. È una notizia che ci rattrista molto, ma nello stesso tempo ci fortifica per guardare avanti con fiducia, non abbandonando mai l’impegno di adottare con tempestività tutti i provvedimenti che le misure di prevenzione impongono».

La persona contagiata è stata posta in quarantena obbligatoria e messe in campo tutte le misure per circoscrivere il potenziale contagio all’interno del nucleo familiare, disponendo per loro la quarantena fiduciaria in attesa di esito del tampone.

«Dalle informazioni acquisite la famiglia interessata nelle ultime settimane non ha avuto contatti con l’esterno», rassicura il primo cittadino, «ci si appella al buon senso a non creare allarmismi e non andare alla ricerca dell’untore che non c’è, solo così dimostriamo solidarietà alla famiglia, affermando quella sobrietà che ci ha visti protagonisti a tutt’oggi».

Prevista intanto anche la sospensione temporanea, in via precauzionale, delle attività didattiche nella Scuola Materna, Elementare e Prima Media del Plesso Scolastico di Martirano Lombardo con decorrenza immediata e fino a nuova e diversa determinazione da assumere in base all’evolversi della situazione epidemiologica. Conseguentemente alla sospensione della didattica verrà effettuata la sanificazione di tutto il Plesso Scolastico di Martirano Lombardo.