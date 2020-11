Riscontrata la positività di un familiare di un insegnante, sospese le lezioni presso il plesso di Mortilla a Gizzeria

Riscontrata la positività di un familiare di un insegnante, con lo stesso in isolamento domiciliare precauzionale in attesa dell’esito del tampone, vengono sospese le lezioni presso il plesso di Mortilla a Gizzeria.

Sospese quindi fino a nuova ordinanza le lezioni in presenza nei plessi di via delle Orchidee e via dei Gelsomini dell’istituto comprensivo Sant’Eufemia, con attivazione della didattica a distanza a discrezione della dirigenza scolastica.