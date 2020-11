Scuole chiuse e tamponi in auto in diversi comuni del lametino

Si allarga a tutte le scuole di Gizzeria la chiusura, con conseguente passaggio a didattica a distanza, decisa dal sindaco Argento legata all’attesa per i risultati dei test effettuati su una docente con familiare positivo.

Si attrezzano anche altri comuni. A Conflenti settimana prossima prenderanno il via i test rapidi sierogogici per accertare i casi di positività al Covid. Il Gruppo Comunale della Protezione Civile di Conflenti allestirà una apposita postazione nell’area sottostante piazza Visora dove sarà possibile effettuare i tamponi anti Covid “in sicurezza”, senza scendere dalla propria automobile. I test saranno effettuati dagli infermieri dell’UCCP del Reventino, coordinati da Esposito.

A Nocera Terinese martedì verrà allestita un’area drive in dove verranno effettuati test rapidi antigene per COVID-19. Si svolgerà in Piazza Giovanni Paolo Secondo a Nocera Marina.

A San Mango d’Aquino si terrà invece un consiglio comunale online per determinate eventuali decisioni.