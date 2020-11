Scuole chiuse in via precauzionale da domani anche a Cortale

L’Amministrazione comunale di Cortale informa che in serata sono pervenuti i primi risultati dei tamponi effettuati sui conviventi del soggetto che è risultato positivo al Covid-19 nella giornata di ieri: l’esito su un convivente è negativo, ma si è in attesa dei risultati dei successivi tamponi.

Considerato che ancora l’indagine epidemiologica non è stata conclusa, e quindi non si ha un quadro completo dell’entità del contagio, a fini precauzionali e fino alla conclusione dell’indagine con l’acquisizione dei risultati, a far data da domani saranno sospese le attività didattiche per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale.