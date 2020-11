Due nuovi casi accertati di positività a Serrastretta, un caso già in isolamento da confermare ad Accaria

Due nuovi casi accertati di positività a Serrastretta, componenti dello stesso nucleo familiare e già in isolamento domiciliare, ed un caso già in isolamento da confermare ad Accaria dopo un primo esito da test rapido effettuato presso un laboratorio privato. Questo il bollettino odierno del sindaco Felice Molinaro, che annuncia come oggi siano proseguiti i tamponi da parte dell’unità speciale di continuità assistenziale (Usca) di Decollatura ai familiari dei casi accertati a Cancello, cui seguirà una campagna di screening nell’ambito scolastico dell’istituto comprensivo.

In tale ottica a carico del bilancio comunale sono già stati acquistati test sierologici e tamponi rapidi.