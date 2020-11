L’associazione Pro Tur Calabria lancia il Progetto “Michele Pane Poeta” e invita a partecipare Il Parco Letterario di Adami, il Comune e la Pro Loco di Decollatura.

L’associazione Culturale Pro Tur Calabria, su sollecitazione dei referenti dell’area del Reventino, ha deliberato di portare avanti un “Progetto di divulgazione e valorizzazione delle opere del Poeta Michele Pane” e di cercare eventuali partnership per realizzare al meglio le varie iniziative previste.

«Abbiamo deciso – dichiara la Presidente Angela Perri – di coinvolgere il Parco Letterario di Adami e la Pro Loco e il Comune di Decollatura che si aggiungeranno ad alcune associazioni, già contattate nella fase di messa a punto del Progetto, ed a singoli studiosi che hanno già condiviso l’idea della valorizzazione delle opere del Poeta del Reventino. Il Progetto Michele Pane sarà seguito, in particolare, dai due soci decollaturesi Mauro De Grazia e Angelo Gallo che hanno ricevuto apposita delega dal direttivo nel corso dell’ultima riunione».

Il Progetto “Michele Pane Poeta” prevede la creazione e gestione di un sito web, già on line all’indirizzo www.michelepanepoeta.it in versione di valutazione, per rendere fruibili in rete le opere del Poeta Michele Pane, attualmente difficilmente consultabili per l’indisponibilità di copie delle edizioni originarie e per la difficoltà di reperire anche alcune ristampe risalenti ad alcuni decenni addietro.

Anche se in Rete sono già presenti alcune fra le più famose poesie di Michele Pane per apprezzarne compiutamente l’originalità e il valore del Poeta è necessario poter consultare tutte le opere che il sito mette a disposizione come riproduzione anastatica del capitolo dedicato a Michele Pane del volume “Decollatura e Motta Santa Lucia: due Paesi del Reventino” (edito nei primi anni 80, a cura della Scuola Media di Decollatura dalla Grafica Reventino). La riproduzione, effettuata alcuni anni addietro è stata a suo tempo autorizzata dall’editore Ugo Bruni, che Il direttivo della Pro Tur ringrazia per la disponibilità.

Oltre alle opere, consultabili in formato pdf e flip sfogliabile, sono presenti notizie, foto e video sulla Frazione di Adami di Decollatura ed il testo della conferenza tenuta da Peppino Scalzo in occasione dell’intitolazione al Poeta della locale Scuola Media .

Il sito nella versione attuale è solo un’Idea Progetto da integrare ed arricchire con il contributo di studiosi e cultori delle opere di Michele Pane e della storia locale di Decollatura, che è stata messa on line perché il Comune, la Pro Loco, l’Associazione Parco Letterario di Adami ed altre associazioni e cultori della poesia di Michele Pane possano prenderne visione e suggerire modifiche e integrazioni.

È prevista la creazione di una pagina Facebook dedicata a Michele Pane ed alle sue poesie e di un Gruppo Facebook degli amanti delle Poesia di Michele Pane. Verrà indetto un Premio Letterario Nazionale “Michele Pane Poeta” con sezione narrativa, poesia in lingua e poesia in vernacolo e successivamente verrà organizzato di un festival per brani musicali che utilizzino come testo le poesie di Michele Pane o di altro poeta calabrese in vernacolo o in lingua.

«Siamo coscienti che il progetto è ambizioso – dichiarano Mauro De Grazia e Angelo Gallo – e per portarlo avanti ci sarà bisogno dell’impegno e della competenza di studiosi e cultori della poesia dialettale e di quella di Michele Pane in particolare. Il nostro compito sarà prettamente organizzativo e di raccordo fra tutti i partecipanti al progetto e l’Associazione Pro Tur, che ha come fine principale la promozione turistica del territorio e la valorizzazione dei prodotti locali, metterà a disposizione la propria esperienza per quanto riguarda la comunicazione sul web e la forza organizzativa di tutti i dirigenti e soci».