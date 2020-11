Riaprono domani le scuole a Maida, entro stasera i risultati dei test rapidi a Nocera Terinese

Con ordinanza n. 119 è stata disposta la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Maida a partire dalla giornata di domani.

A Nocera Terinese entro stasera verranno comunicate telefonicamente, ai diretti interessati, le eventuali positività dei test rapidi antigenici effettuati presso la postazione mobile di Piazza Giovanni Paolo II. Tutti coloro i quali non riceveranno la comunicazione potranno ritenersi negativi.

Coloro i quali saranno contattati per la loro eventuale positività non dovranno rivolgersi al proprio medico per la successiva richiesta di effettuazione del tampone molecolare, in quanto sarà l’amministrazione comunale stessa, a seguito di accordo con il responsabile del dipartimento di igiene e prevenzione, a fare la richiesta al suddetto dipartimento.