«Si è acceso un dibattito su Corazzo, ciò testimonia quanto importante sia per la nostra comunità questo bene straordinario», sostiene il sindaco di Carlopoli, Emanuela Talarico, intervenendo nel dibattito nato intorno all’opera di restauro del bene culturale dopo osservazioni da parte dell’opposizione, chiarendo che sugli aspetti di ordine archeologico «ho chiesto ad un’indiscussa autorità nel campo, l’archeologo Cuteri, se volesse e potesse fornire il suo contributo», citando il Sottosegretario di Stato ai Beni Culturali, Anna Laura Orrico, nel ribadire che «il progetto di restauro non è ancora stato approvato dalla Soprintendenza competente, quindi i lavori senza dubbio non partiranno prima che essa si esprima».

Chiarendo che «è stato il Dipartimento regionale competente a chiedere di riformulare il quadro economico e, soprattutto, la riapprovazione del progetto e l’invio “di ogni utile documentazione relativa ad autorizzazioni, pareri o prescrizioni, prevista dalle norme vigenti e rilasciata dai competenti organi/enti, per la realizzazione dell’intervento”»