Su 241 test rapidi effettuati a Nocera Terinese sono 22 i casi positivi riscontrati, di cui 2 dipendenti ed 1 amministratore comunale

Su 241 test rapidi effettuati a Nocera Terinese sono 22 i casi positivi riscontrati. Lo comunica la stessa amministrazione comunale nel pubblicare i dati ufficiali della giornata di test rapidi antigene effettuati oggi a carico del Comune per: personale comunale; vigili urbani; bambini frequentanti le classi in cui si è riscontrato un caso di positività accertata; docenti che sono entrati in contatto con bambini con positività accertata; bambini che hanno viaggiato nello stesso scuolabus in cui si è recato a scuola un ragazzo con positività accertata (compreso autista).

Tutti coloro facenti parte dell’amministrazione comunale hanno effettuato il test a proprio spese, così come gli altri cittadini accorsi alla modalità drive in organizzata nel quartiere marinaro.

Tra i positivi però i bambini sono solo 4, mentre tra i 18 adulti riscontrati 2 son dipendenti comunali ed 1 fa parte dell’amministrazione comunale. Per come annunciato, ora sarà l’amministrazione comunale stessa, a seguito di accordo con il responsabile del dipartimento di igiene e prevenzione, a fare la richiesta al suddetto dipartimento per effettuare il tampone molecolare (al momento sui 22 iniziali, 6 sono stati confermati come positivi anche tramite tale test).