Cinque cittadini positivi al test rapido a Pianopoli, in attesa dei tamponi da parte dell’Asp

Scuole chiuse fino al 28 novembre anche a Pianopoli per indicazione dell’Asp, con il sindaco Valentina Cuda ad informare la cittadinanza della presenza di 5 concittadini risultati positivi dopo essersi sottoposti a tampone naso-faringo rapido effettuati presso un laboratorio privato.

Le persone interessate appartengono a nuclei familiari diversi, sono in isolamento presso la propria abitazione non presentano al momento sintomi e sono in attesa di essere sottoposti al tampone molecolare da parte del personale incaricato dall’Asp.