Nuovo caso di positività a Cancello da verificare dall’Asp tramite tampone

Nuovo caso di positività da verificare a Cancello, con test rapido che ora dovrà essere confermato dall’Asp tramite tampone.

Il sindaco di Serrastretta spiega come il contagio possa essere avvenuto in un contesto lavorativo fuori dal territorio comunale, ed attualmente sia in isolamento domiciliare con la famiglia.

Ieri l’unità speciale di continuità assistenziale di Decollatura ha effettuato 50 tamponi con screening principale sugli alunni e personale scolastico della scuola media che sono stati in contatto con un docente risultato positivo.

Anche in questo caso i ritardi dell’Asp nel riuscire a processare i tamponi, e comunicare i relativi esiti, viene messo in conto e rimarcato come problema per tracciare i vari contatti.