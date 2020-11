Altri 2 casi accertati di positività al tampone Sars-Cov2 a Soveria Mannelli

Altri 2 casi accertati di positività al tampone Sars-Cov2 sono stati registrati a Soveria Mannelli.

«Con questi numeri in aumento, il contenimento dell’epidemia rischia di diventare davvero difficile. Siamo in una fase in cui il sistema di contact tracing ufficiale fatica a stare dietro al crescente numero di segnalazioni, per cui in molti casi è più veloce il tracciamento operato da ogni singolo cittadino, informando tutti coloro con cui è venuto in stretto contatto nelle ultime 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi o il tampone con esito positivo», spiega il sindaco Sirianni, «se l’esecuzione del tampone in certi casi avviene molto rapidamente, in altri passano diversi giorni. Per questo motivo invitiamo i cittadini a contattare al primo sospetto il proprio medico curante e ad iniziare l’isolamento senza aspettare l’esito del tampone».

Per il primo cittadino «la preoccupazione è tanta, pertanto confidiamo nel senso di responsabilità e nella massima collaborazione di tutti. Ognuno deve fare la propria piccola parte affinché il nostro paese possa tornare alla normalità il prima possibile».

Nel frattempo dal comitato Pro Ospedale del Reventino si ribadisce la contrarietà all’attuale idea di ospitare fino a 20 pazienti Covid nel nosocomio cittadino riconvertendo il reparto di medicina, osteggiando anche le voci di un possibile arrivo di 3 persone già nelle prossime ore.