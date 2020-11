Incontro di preparazione ad una campagna screening a Curinga, il numero degli attualmente positivi rimane a 8

Si è svolto oggi l’incontro organizzativo per l’avvio dello screening Covid 19 a Curinga rivolto a tutti gli alunni ed operatori della scuola, per gli anziani e gli assistenti della casa di riposo, per i commercianti.

Presenti all’incontro i medici di base del comune ed il presidente della Croce Rossa sede di Curinga, Venturi, con alcune volontarie.

Il numero degli attualmente positivi rimane a 8, con 2 guariti e 2 nuovi casi rispetto a ieri, mentre sale a 31 il numero di persone in quarantena (2 hanno terminato, 6 hanno iniziato).