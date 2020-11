Si schiera contro la conversione dei 20 posti di degenza ordinaria in altrettanti Covid-19 l’amministrazione comunale di Soveria Mannelli.

Si lamenta la mancanza di personale e di strumentazione adeguata, oltre alla conseguenza di mancanza di assistenza sanitaria per i malati di altre patologie che l’applicazione dell’ordinanza del presidente facente funzioni della Regione Calabria comporterebbe.

«Radiologia con gravi carenze di strumentazione ed assenza di specialisti radiologi; laboratorio spesso non operante di pomeriggio e mai nei festivi se non con pronta disponibilità; un solo anestesista che garantisce il servizio per l’intera giornata; pronto soccorso in cronica carenza di personale medico; assenza di guardia attiva nelle ore notturne e festive; nessuna consulenza specialistica se non quella di medicina interna; nessuna figura apicale medica presente in loco» sono le motivazioni addotte dal sindaco Leonardo Sirianni nel chiedere di sanare prima queste lacune per poter poi aggiungere i pazienti Covid da assistere.