Uniti Possiamo chiede un’area drive in per i test rapidi anche a Martirano Lombardo

«Preoccupati dal continuo espandersi dei contaggi di Covid», i componenti della minoranza del consiglio comunale di Martirano Lombardo chiedono al sindaco Franco Rosario Pucci interessamento per quanto di competenza comunale.

Nella pec inviata da De Santo, Isabella e Vescio viene scritto che «considerato il periodo di urgenza sanitaria, il gruppo consiliare di minoranza “Uniti Possiamo” chiede un suo concreto interessamento per un’efficace azione preventiva e di sostegno alla popolazione. Inoltre, come già fatto in altri Comuni limitrofi, allestire un’area drive in per effettuare test rapidi antigenici per covid 19, direttamente nel Comune».