Sale a 5 il numero di positivi a Platania, ieri un ricovero

Sale il numero di positivi a Platania, con un cittadino ricoverato dopo l’isolamento domiciliare perché le sue condizioni di salute si sono aggravate.

I positivi attuali sono quindi 5, mentre i soggetti in isolamento domiciliare, perché “contatti stretti” di positivi sono 8.

Gli altri 4 soggetti positivi si trovano tutti in buone condizioni di salute ed uno di loro è in attesa del risultato dell’ultimo tampone in isolamento domiciliare al quale è sottoposto dal 12 ottobre.