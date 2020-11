Consegnati questa mattina i lavori di messa in sicurezza della Sp 159/2 tra gli abitati di Carlopoli e Cicala

Consegnati questa mattina i lavori di messa in sicurezza della Sp 159/2, a cura dell’Amministrazione provinciale guidata dal presidente Sergio Abramo.

La strada congiunge i territori di Catanzaro con l’hinterland della presila catanzarese, attraversando i territori dei Comuni di Fossato Serralta, Sorbo San Basile, Gimigliano, Cicala, Carlopoli, Bianchi e Soveria Mannelli. Gli interventi riguardano il tratto compreso tra gli abitati di Carlopoli e Cicala, compresi tra il km 10+00 e il km 16+00.

Alla consegna dei lavori erano presenti il vicepresidente della Provincia, Antonio Montuoro, il consigliere provinciale Ferdinando Sinopoli, delegato alla Viabilità, i sindaci di Cicala e Carlopoli, Alessandro Falvo ed Emanuela Talarico, il responsabile del reparto, geometra Cimino, e alcuni cantonieri.

“L’importanza di questa consegna dei lavori – evidenziano il vicepresidente Montuoro e il consigliere Sinopoli – risiede nella strategica posizione dell’intervento, in un’arteria stradale che collega diversi Comuni, risultando risolutiva per tutta quell’area. Si tratta di un’azione molto importante che queste comunità aspettavano da tempo. La Provincia guidata dal presidente Abramo continua a portare avanti le istanze del territorio, nonostante le difficoltà economiche e le ristrettezze normative che hanno ridimensionato le funzioni degli enti intermedi”.

I lavori previsti riguardano, fra gli altri, la sistemazione delle aree in frana al km 15 e17, la messa in sicurezza della scarpata al km 11+00 con la sostituzione di barriere fatiscenti e non a norma e l’installazione di nuovi dispositivi ad integrazione di parte già presenti, la sistemazione del piano viabile, in tratti saltuari, tra il km 10+00 e il km 16+00, la bonifica del piano viabile ormai fortemente usurato con risagome delle zone deformate e rifacimento del tappetino stradale, il rifacimento della segnaletica verticale tra il km 10+00 e il km 16+00, la realizzazione di segnaletica orizzontale a definizione delle carreggiate e delle corsie e di definizione degli innesti; il rifacimento della segnaletica verticale tra il km 10+00 e il km 16+00 con la realizzazione di segnaletica verticale ed integrazione di quella già esistente, la sistemazione delle aree in frana al km 15 e17, la sistemazione del piano viabile, in tratti saltuari, tra il km 10+00 e il km 16+00, il rifacimento della segnaletica verticale tra il km 10+00 e il km 16+00.