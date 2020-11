Niente più gente a piedi a Nocera Terinese in luoghi aperti al pubblico per limitare il rischio contagio.

In serata arriva l’ordinanza del sindaco Albi che impone «il divieto di sosta di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico di persone, anche singolarmente, e quindi rapporti diretti che possono favorire la diffusione del virus in tutti i luoghi aperti, come piazze e larghi urbani, ville comunali attrezzate urbane ed extraurbane».

In particolare si fa riferimento a Piazza San Giovanni, Piazza Giovanni Paolo II ed il lungomare San Francesco di Paola.

Resta consentito «nei luoghi meglio descritti in premessa, solo il transito pedonale per il solo spostamento previsto dai provvedimenti normativi nazionali, regionali e comunali a seguito di emergenza sanitaria Covid-19 e comunque solo in casi eccezionali con esibizione dell’autocertificazione che lo giustifichi con riferimento ad una delle casistiche consentite dai vari provvedimenti».