Dopo i test rapidi, oggi quelli di tipo nasofaringeo molecolare da parte dell’Asp a Nocera Terinese

Oggi, dalle 15, in un drive in organizzato davanti il polo sanitario di Nocera Terinese in collaborazione tra il Comune ed il dipartimento di prevenzione dell’ASP, sono stati testati, attraverso il tampone nasofaringeo molecolare, i cittadini che la scorsa settimana erano risultati positivi al test antigenico rapido nel corso dello screening organizzato dall’Amministrazione comunale.

Il sindaco, Antonio Albi ringrazia, per l’impegno profuso, Giuseppe Caparello, direttore del dipartimento di prevenzione dell’ASP e Nicolino Alessi, direttore del distretto di Lamezia Terme.