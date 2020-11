Secondo guarito a Soveria Mannelli, negativi i 100 tamponi effettuati a San Mango d’Aquino

Sale a 2 il numero di guariti comunicati dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro al Comune di Soveria Mannelli, con quest’ultima a precisare che «sta provvedendo a comunicare tutti i dati provenienti dall’ASP o da altre fonti certe. I dati provenienti dai tamponi antigenici rapidi eseguiti in laboratori privati non rappresentano risultati certi da divulgare», invitando «i cittadini che spontaneamente hanno eseguito o eseguiranno test diagnostici di comunicare l’esito al proprio medico curante, in modo che l’autorità sanitaria preposta al monitoraggio possa avere traccia del dato».

Buone notizie anche da San Mango d’Aquino, dove anche oggi tutti i 100 tamponi esaminati sono risultati negativi. «Un doveroso ringraziamento, ancora una volta, agli operatori sanitari per la professionalità e disponibilità, ai Volontari della Protezione Civile, orgoglio e vanto del nostro paese, ed a tutti i collaboratori, per aver consentito l’ ordinato svolgimento dei tamponi rapidi effettuati in modalità ” drive in”» conclude la nota stampa.