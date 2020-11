Interrogazione sui lavori di manutenzione straordinaria dei locali della scuola media De Amicis da Girifalco Una Nuova Era

Sull’affidamento lavori di manutenzione straordinaria dei locali della scuola media De Amicis il gruppo consiliare Girifalco Una Nuova Era, formato da Carolina Scicchitano ed Elisabetta Ferraina, ha presentato un’interrogazione rivolta al consigliere comunale delegato al ramo per sapere «se non sembra azzardato utilizzare il concetto di “plesso contiguo” per “giustificare” l’affidamento diretto alla ditta Vetta Costruzioni Srl con sede in Guardavalle, che sta già operando su un edificio della scuola elementare, considerando però che la scuola elementare e la scuola media non posso realmente essere considerati edifici contigui non essendo né attaccati né tanto meno confinanti. I due edifici hanno infatti ubicazione ed indirizzi diversi».

Altra rimostranza è che «trattandosi di affidamenti diretti, nessuna impresa girifalcese era nelle condizioni di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria dei locali della Scuola media De Amicis nel rispetto, ovviamente, dei principi cardini del Codice degli appalti ovvero : libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza coniugati con i principi di efficacia, economicità , tempestività e proporzionalità», lamentando come «tra il primo ed il secondo affidamento diretto alla ditta in questione, lo stacco temporale è ridottissimo, se non ritenga che si sia potuto operare in violazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti».